Menina de 6 anos é resgatada de cárcere privado na própria casa; ela nunca tinha comido sólidos

A polícia prendeu um casal em Sorocaba (SP) sob a acusação de manter seu filho de seis anos em condições deploráveis e isolamento total. A criança nunca frequentou escola ou recebeu atendimento médico e não tinha contato com o mundo exterior. O caso veio à tona após denúncias de vizinhos sobre possíveis abusos.

Durante a operação policial que resultou na prisão dos pais, identificados como Cristiane e Marcelo, foi constatado que o menino vivia confinado numa pequena casa onde todos dormiam no mesmo colchão. Ele jamais havia consumido alimentos sólidos nem recebido vacinas básicas; além disso, apresentava sinais evidentes de desnutrição grave.

O comportamento do casal durante a abordagem chamou atenção das autoridades: Marcelo mostrou-se agressivo enquanto Cristiane tentou adiar a ação do Conselho Tutelar. Ambos demonstraram apatia quanto à gravidade da situação ao serem interrogados pela polícia.

Atualmente acolhida por serviços sociais locais, a criança passa por exames médicos para avaliar sua condição geral. Já foram detectadas infecções sanguíneas e urinárias graves devido às precárias condições sanitárias enfrentadas anteriormente. Em poucos dias fora daquele ambiente hostil, já houve progresso significativo, sinalizando uma lenta recuperação física e emocional.

