Menino autista é encontrado morto em córrego em Maceió (AL)
Anthony Gabriel, de 5 anos, foi achado sem vida próximo à sua casa
O garoto Anthony Gabriel, de 5 anos e diagnosticado com autismo não verbal, foi encontrado morto por familiares em um córrego perto de sua residência na periferia de Maceió (AL). Antes do desaparecimento e da descoberta trágica do corpo, ele brincava com o tio e primos. Após ser localizado sem vida, foi levado por parentes a uma unidade médica local para atendimento emergencial.
Inicialmente, suspeitou-se de abuso sexual devido ao estado apresentado pela criança no momento do resgate. No entanto, exames detalhados realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Maceió descartaram essa hipótese. A delegada responsável pela investigação confirmou que a Polícia Científica não encontrou sinais indicativos desse tipo de crime.
A polícia segue investigando as circunstâncias da morte por afogamento do menino. Testemunhas estão sendo ouvidas informalmente pela equipe da delegacia especializada em homicídios antes das oitivas formais serem registradas oficialmente como parte dos procedimentos legais necessários para esclarecer os fatos.
