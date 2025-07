Menino de 2 anos morre após ficar sob os cuidados do padrasto em São Paulo

Pedro Henrique, de 2 anos, teve uma parada cardíaca em casa e chegou ao hospital sem vida, sob os cuidados do padrasto, Jefferson, de 23 anos. A mãe do menino, Giovana, estava trabalhando no momento. Jefferson apresentou duas versões para o que aconteceu: uma queda no banheiro e outra em uma escada. A avó do menino, dona Chaiana, afirma que o corpo do neto não apresentava hematomas e desconfia do comportamento do genro, que, segundo ela, era ciumento, agressivo e já havia feito ameaças contra a filha. Ela ainda revelou conversas e vídeos que comprovariam esse histórico violento. Desde a morte de Pedro Henrique, Jefferson desapareceu. A polícia aguarda o laudo necroscópico para esclarecer a causa da morte.



