Menino de 2 anos morre após ser espancado pela mãe do padrasto em Recife (PE)

Saimon, um menino de apenas 2 anos, morreu após ser espancado dentro de casa, em Recife (PE). A principal suspeita é Mônica da Silva, de 54 anos, mãe do padrasto da criança, que recebia para cuidar do menino. Dias antes, Saimon já havia aparecido com o braço quebrado. No dia da morte, ele estava gemendo de dor ao ser colocado no banho. A família correu com ele para a UPA, mas ele não resistiu. O laudo inicial apontou tromboembolismo pulmonar, mas a perícia confirmou agressões graves, com hematomas, lesões internas e uma costela quebrada. A babá foi presa.



