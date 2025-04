Menino de 2 anos morre por traumatismo craniano; mãe suspeita do pai e da madrasta da criança

Noah, de 2 anos, estava na casa do pai quando foi levado ao hospital com os lábios roxos e respiração fraca. Durante os exames, os médicos descobriram múltiplas marcas de violência pelo corpo e um braço fraturado. Internado em estado grave na UTI, Noah não resistiu. Três meses depois, o laudo confirmou a causa da morte: traumatismo craniano. Agora, a mãe, Tainá Barreto, de 20 anos, e a avó buscam justiça e desconfiam do pai e da madrasta da criança.



