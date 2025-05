Metroviários de São Paulo decidem nesta quarta (21) se haverá greve do metrô

Metroviários de São Paulo vão decidir, ainda nesta quarta-feira (21), se haverá greve do Metrô ou não. O sindicato da categoria se reúne para decidir sobre uma possível greve no setor. A paralisação seria em reivindicação a um reajuste salarial, bem como em protesto às iniciativas de privatização do metrô. Mais de 3 milhões de pessoas usam o metrô de São Paulo por dia.



