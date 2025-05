Miss Manaus denuncia namorado por agressões físicas e psicológicas

A modelo Mariana Barroso, conhecida como Miss Manaus, denunciou o namorado, Henrique, por agressões físicas e psicológicas. Ela apresentou marcas de lesões no corpo e afirmou ter sido agredida em São Paulo. Henrique, por outro lado, foi atendido em um hospital com múltiplos ferimentos, incluindo uma suposta facada de Mariana. Ao saber que poderia ser preso no hospital, Henrique deixou a unidade antes de receber alta. O paradeiro dele é desconhecido. Um amigo dele afirma que Henrique sofreu uma tentativa de homicídio. O caso está sob investigação.



