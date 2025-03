Mistério: carro de empresário desaparecido é encontrado incendiado com corpo no porta-malas

O empresário Osvaldo Soares de Menezes desapareceu após sair de casa para comprar cinco armas para a empresa dele de vigilância noturna, em São Paulo. Ele dirigiu até uma oficina e, para a angústia da família, o carro dele foi encontrado incendiado com um corpo no porta-malas. O exame de DNA só deve ficar pronto em três meses. Logo após o desaparecimento, pessoas próximas passaram a receber ligações de Osvaldo pedindo dinheiro: R$ 55 mil no total. Esse valor seria, na teoria, usado para pagar as armas. Quando o filho tentou ligar, Osvaldo disse que estava ocupado e, logo depois, o carro foi encontrado. Acompanhe o mistério.



