Mistério de Bruna: mulher é baleada em casa ao checar olho mágico da porta

Bruna morava com o marido e o filho até que, certa noite, ela estava fazendo a janta quando alguém bateu na porta. No momento, o marido dava atenção para o filho. O casal estranha, não estavam esperando ninguém. Bruna vai até a porta e tenta ver quem é pelo olho mágico. Quando para na porta, é baleada. Homens armados atiraram do lado de fora. Bruna foi atingida ao menos duas vezes. O crime ainda é um mistério. O casal não tem antecedentes criminais, envolvimento com nada ou inimigos. Os atiradores ainda não foram identificados. A polícia não descarta nenhuma possibilidade. Por enquanto, as duas linhas de investigação mais fortes são de morte por engano ou crime passional.



