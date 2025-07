Mistério e contradições: enfermeira é encontrada morta no apartamento do namorado

A enfermeira Jamile Paula Araújo, de 28 anos, foi encontrada morta no apartamento do namorado. Ele disse à polícia que a jovem teria tirado a própria vida, mas a família contesta e lembra um histórico de agressões, que teria levado ao término do relacionamento. No fim de semana anterior à morte, os dois teriam reatado e Jamile não voltou a ter contato com os familiares. O namorado foi detido e prestou depoimento. Agora, a polícia tenta desvendar o que aconteceu entre quatro paredes.



