Mistério: homem é agredido por jovens durante festa de aniversário da cidade no interior de SP

Miguel, de 53 anos, foi cercado por jovens e agredido durante a festa de aniversário da cidade de Bom Jesus dos Perdões, no interior de São Paulo. Ele estava dentro do carro, quando foi puxado e levou tapas e chutes. Um dos agressores ainda entrou no vínculo e atropelou o homem. A polícia foi chamada e Miguel socorrido. Ele está em estado grave no hospital.



