Mistério: jovem de 19 anos é encontrada morta após pedir carro de aplicativo

Jenyffer Gardini, de 19 anos, foi encontrada morta a 100 quilômetros de onde ela vivia em Curitiba, no Paraná. As primeiras informações coletadas pela polícia apontam que a jovem pediu um carro de aplicativo e foi até uma cidade litorânea. Daquele local, nunca mais retornou. Agora, a polícia tenta juntar as peças e entender o que houve com Jenyffer, que sonhava em ser perita criminal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!