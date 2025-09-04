Mistério: partes de corpo encontrados em rodoviária são da mesma vítima localizada em rua

O tronco humano encontrado dentro de uma mala na rodoviária de Porto Alegre (RS) tem o mesmo DNA dos restos mortais localizados em uma rua, a 11 quilômetros de distância. Agora, a polícia tenta descobrir quem é a vítima e o que pode ter acontecido. A história veio à tona quando funcionários da rodoviária começaram a sentir um cheiro forte vindo de uma mala que estava no guarda-volumes há pelo menos dez dias. Ao abrirem a bagagem, a cena foi chocante: sacos plásticos com restos humanos. A polícia foi acionada e, desde então, investiga o caso.



O criminoso utilizou documentos falsos ao deixar a mala no guarda-volumes, sugerindo uma tentativa de incriminar outra pessoa. As autoridades analisam câmeras de segurança para identificar o responsável, seguindo a hipótese de um crime ligado ao relacionamento pessoal entre a vítima e o autor.



