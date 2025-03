‘Monstro Yoshida’: pai é preso por torturar e manter filhos em cárcere privado por mais de três anos

Um pai que sequestrou, torturou e manteve os filhos em cárcere privado por mais de três anos é preso no interior de São Paulo. Adônis Yoshida ficou conhecido como "Monstro Yoshida" depois que a polícia libertou os reféns. Imagens exclusivas revelam que as vítimas ficavam trancadas sozinhas em um porão minúsculo, preparado por ele em um dos esconderijos usados ao longo dos anos. A menina de 14, e os irmãos de 10 e 12 anos, foram encontrados em estado avançado de desnutrição. O Cidade Alerta conversou com exclusividade com a mãe das crianças. Jéssica revela que teve que abandonar os filhos com adônis, porque era constantemente ameaçada de morte.



