Morte no baile funk: polícia procura atiradores que mataram jovem de 26 anos na zona leste de SP

A polícia investiga quem são os atiradores misteriosos que invadiram um baile funk na zona leste de São Paulo, mataram o jovem Cleidilsson e fugiram sem deixar rastros. O crime foi registrado por câmeras de segurança da região de Lajeado. Cleidilsson estava dentro do carro preto acompanhado de um rapaz chegando em um baile, e no momento que eles estacionam o carro na calçada, uma moto com dois homens passa atirando diversas vezes. A vítima foi atingida pelo menos três vezes. A pessoa que estava com ele o joga o carro e sai em alta velocidade. O jovem de 26 anos foi levado até um hospital da região também por uma pessoa não identificada.