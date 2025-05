Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro do porta-malas do carro em Minas Gerais

O motorista de aplicativo Fábio Dias da Silva, de 45 anos, foi encontrado morto em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. O corpo estava dentro do porta-malas do carro que ele havia alugado e tinha vários sinais de violência. A vítima não tinha passagens pela polícia e, até o momento, a motivação do crime é desconhecida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!