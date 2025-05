Motorista de aplicativo é morto por criminosos durante emboscada no interior de São Paulo

O motorista de aplicativo Raphael, de 38 anos, foi morto por criminosos em uma armadilha durante uma corrida noturna, em Rio Claro, interior de São Paulo. Ele aceitou a corrida mesmo com receio e foi abordado por cinco bandidos ao chegar ao destino. Inicialmente, os criminosos planejavam assaltar uma casa para quitar uma dívida de drogas, mas, ao desistirem do roubo, tentaram roubar o motorista. Sem dinheiro, Raphael foi levado a um canavial, onde foi executado a tiros. O veículo da vítima foi levado pelos bandidos, que tentaram vender o carro para pagar a dívida. No entanto, o rastreador do veículo ajudou a polícia a prender vários suspeitos, incluindo o atirador. Quatro menores envolvidos estão foragidos.



