Motorista de guincho desaparece na madrugada a caminho do conserto de carro quebrado

Um pai de família recebeu uma ligação no meio da noite para socorrer uma pessoa com o carro quebrado em uma cidade a duas horas de onde ele estava. Vicente, no entanto, nunca chegou ao veículo quebrado. O Cidade Alerta teve acesso a uma imagem que pode mudar o rumo das investigações. Uma câmera de segurança flagrou um homem saindo do caminhão de Vicente com as mãos amarradas. O que aconteceu e onde está Vicente? Veja na reportagem.



