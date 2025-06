‘Mulas do tráfico’ são flagradas em esquema de entrada e saída de cocaína nos aeroportos do Brasil

“Mulas do tráfico” estão na mira da polícia depois da descoberta de um plano criminoso para a entrada e saída de cocaína pelos aeroportos do Brasil. O núcleo de jornalismo investigativo da RECORD teve acesso à investigação da Polícia Federal que prendeu integrantes de uma organização criminosa. Nas imagens é possível ver o momento que as “mulas” deixaram o hotel que estavam hospedadas e partiram para o aeroporto. Durante a fiscalização, a polícia encontrou cocaína nos corpos, em uma espécie de fralda improvisada. Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!