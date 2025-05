Mulher assassina marido com golpe de mata-leão após desentendimento em festa

Pablo, músico de 27 anos, conhecido por participar de rodas de samba, foi morto após uma discussão com a esposa em São Paulo. A briga começou durante uma festa e acabou em casa. Luana viu um vídeo gravado por Pablo em que ele aparecia com outras mulheres, mandando recado para ela. Após a briga, ela aplicou um mata-leão no marido, que caiu desacordado. A polícia foi acionada, mas, ao chegar no local, encontrou Pablo já sem vida. Luana foi presa em flagrante, chegou a rir dentro da viatura e foi liberada após prestar depoimento.



