Mulher com medida protetiva fica refém do ex-namorado por mais de 15 horas

Uma operação policial prendeu um homem que manteve a ex-namorada em cárcere privado por mais de 15 horas. A vítima já tinha conseguido uma medida protetiva contra o homem, mas ele foi novamente atrás dela. Em um descuido do ex, ela pegou as chaves, correu para rua e chamou a polícia. O homem foi preso em flagrante. O relacionamento era recente, e a vítima não fazia ideia de que o rapaz tinha uma longa ficha criminal, que incluía roubos e tráfico de drogas.



