Mulher de 29 anos desaparece misteriosamente após pegar moto por aplicativo em Goiás

O Cidade Alerta refez os últimos passos de Gisele, de 29 anos, que desapareceu misteriosamente em Goiás. Ela ligou para o marido pedindo socorro, porque havia acabado a gasolina do carro e gravou um vídeo informando onde o veículo estava. Como ela precisava ir para o trabalho, Gisele escondeu a chave para o esposo pegar o carro depois. Ela chamou uma moto por aplicativo e desapareceu. Antes de ir para o trabalho, ela ligou para o chefe e disse que iria passar no dentista, porque estava com dor dente, mas não o há registro de entrada dela em nenhuma clínica. Acompanhe o caso.



