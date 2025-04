Mulher de 46 anos é morta atropelada por ex-marido após término de relacionamento no RJ Atual parceiro da vítima estava com ela no momento e foi gravemente ferido

Cidade Alerta|Do R7 01/04/2025 - 19h49 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share