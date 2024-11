Mulher deixa bilhete em posto de combustível; ela pedia socorro pelas agressões do namorado

Uma mulher, de 37 anos, escreveu um bilhete com pedido de socorro e deixou em um posto de combustível em Maringá, no Paraná. A vítima vinha sofrendo com as constantes agressões do namorado, de 23 anos. Em um momento de desespero, ela entrou em uma loja de conveniência de um posto de combustível e deixou o recado de que precisava da ajuda da polícia. Os policiais foram até o local e prenderam o agressor.