Mulher desaparece após discussão com ex-companheiro; bebê foi deixado sujo de sangue

Bianca, de 30 anos e o ex-companheiro Bruno, desapareceram após uma discussão em Sorocaba, no interior de São Paulo. A mulher tem medida protetiva contra ele, mas o bebê do casal, de apenas um mês de idade, acabava o colocando sempre em contato. Bruno chamou Bianca para uma conversa dentro do carro, junto com o bebê. De repente, ele saiu do veículo, entregou a criança para uma vizinha e saiu em alta velocidade, com Bianca dentro do carro. O bebê estava sujo de sangue, mas não estava ferido. A polícia acredita que a mulher foi ferida por Bruno em um ataque de fúria e o homem estaria mantendo-a em um cativeiro.



