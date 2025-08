Mulher desaparece em Osasco (SP) após sair do trabalho para sacar dinheiro

Micherlane, de 36 anos, desapareceu após sair da loja onde trabalha em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Câmeras de segurança registraram os últimos passos dela antes do sumiço. Ela saiu do trabalho e foi ao caixa eletrônico de um supermercado para depositar R$ 3 mil. Logo em seguida, Micherlane entrou em um carro branco e desapareceu. O marido, com quem ela é casada há 9 anos, falou com o Cidade Alerta. Ele disse que a esposa nunca desapareceu e não há nenhuma desavença ou algo que possa explicar o sumiço. A polícia investiga o caso.