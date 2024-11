Mulher é agredida com pedaços de madeira ao tentar buscar a filha no sítio do ex-companheiro

Carolina Dias Feitosa foi agredida ao tentar buscar a filha no rancho do ex-companheiro em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Segundo a vítima, Carlos Henrique, de 60 anos, levou a filha ao hospital e, depois, não a devolveu. Na tentativa de recuperar a criança, Carolina foi até o rancho e foi agredida com pedaços de madeira. Ela foi levada ao hospital com ferimentos no corpo, mas passa bem. Agora, Carol pede ajuda para reencontrar a filha e ver o agressor atrás das grades.