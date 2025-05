Mulher é assassinada com toalha pelo companheiro no interior de São Paulo

Vanessa foi assassinada dentro de casa pelo companheiro em Araras, no interior de São Paulo. Eles estavam juntos há 8 anos em um relacionamento marcado por muitas discussões. Um dia, após brigar o dia inteiro com Emerson no meio da rua, a mulher decidiu tomar um banho para relaxar. Ele, então, invadiu o banheiro e a atacou com uma toalha. Emerson seguiu a vida normalmente e o corpo da companheira só foi encontrado quando a irmã apareceu para visitá-la. Ele foi preso em flagrante e, antes de entrar na viatura, ainda debochou dos vizinhos.



