Mulher é assassinada pelo marido e família descobre que ele já tinha matado outra pessoa no passado

Leandro é casado tem três filhos, vivendo em um lar sem registro de brigas ou violência na casa, que fica em Itapira, interior de São Paulo. Porém, Leandro pegou uma arma e abriu fogo contra a mulher e os três filhos - de 1 ano, 5 e 10 anos de idade. No meio da confusão o caçula foi atingido. Na sequência Leandro abandonou os filhos e arrastou a mulher, Samara, para o carro. Depois de horas os dois foram encontrados mortos. A família ficou consternada com o que aconteceu e estarrecida com uma informação que eles não conheciam: Leandro já foi acusado de matar uma pessoa no passado, o novo namorado da ex-mulher dele. Samara, a atual mulher, não sabia desse passado e se tornou mais uma vítima.