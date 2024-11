Mulher é assassinada por vizinho adolescente no Rio de Janeiro; ele queria esquartejá-la

Cristiane Pinheiro, de 32 anos, estava em casa, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando o vizinho pulou o muro armado com uma faca. A vítima conseguiu conversar com o menino de 17 anos e desarmá-lo, mas quando já estava perto do portão, ele a agarrou. O criminoso confessou à polícia que queria esquartejar a vítima, mas como não conseguiu, incendiou o quarto onde ela estava. Os vizinhos tentaram socorrer Cristiane, mas já era tarde.