Mulher é atacada com golpes de faca pelo ex-marido na frente dos filhos em São Paulo

Elaine foi atacada com golpes de faca pelo ex-marido com quem ficou junto por 20 anos em São Paulo. Eles tiveram três filhos: um rapaz de 21 anos e duas meninas de 1 e 7 anos. O casamento não estava bem e há dois anos, Elaine pediu o divórcio. Marcos queria reatar o casamento a qualquer custo, mas recentemente parecia mais calmo, dizendo que queria apenas conversar e ver as filhas pequenas. Um dia, ela pediu para que ele ficasse com as meninas enquanto ela fosse trabalhar e, quando voltou, o encontrou em casa transtornado. Ele começou uma discussão, os filhos acordaram e viram a mãe sendo atacada com uma faca pelo pai. Marcos fugiu do local e Elaine foi levada ao hospital. Ela sobreviveu e conversou com o Cidade Alerta. Acompanhe!



