Mulher é atacada por ex-marido após fim de casamento

Simone, de 44 anos, cabeleireira, decidiu colocar um ponto final em um casamento de 11 anos marcado por ciúmes e controle. Há cerca de um mês, ela resolveu dar um basta na relação, mas o ex-marido, Vagner, de 40 anos, não aceitou o fim. Passou a perseguir, ameaçar, mandar áudios dizendo que ia acabar com a vida dela.



No dia do crime, os dois discutiram dentro do salão de beleza da vítima, em Osasco (SP). A briga continuou do lado de fora, onde Simone foi atacada com uma faca. Vagner fugiu logo depois e desapareceu. Ele apareceu um dia após o assassinato postando um vídeo bebendo cerveja com os amigos, como se nada tivesse acontecido. Vagner está sendo procurado.



