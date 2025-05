Mulher é baleada pelo ex-marido e pela ex-sogra dentro da própria padaria em São Paulo

Dáila está entre a vida e a morte após ser baleada pelo ex-companheiro e pela ex-sogra em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. A comerciante foi casada com Josenildo por 5 anos. O relacionamento acabou quando ela comprou uma padaria e o homem começou a ficar com ciúmes da dedicação da esposa ao novo negócio. Ele decidiu morar na casa da mãe, mas pouco tempo depois foi até a padaria da ex-companheira e a agrediu com socos. Dias depois, ele voltou, mas funcionários e clientes não o deixaram se aproximar da moça. Ele, então, pediu ajuda da mãe Margarida, de 75 anos, e voltou ao comércio armado. Josenildo disparou contra Dáila e fugiu com a cúmplice. Depois do crime, ela ainda deu cobertura para o filho fugir, mas acabou presa. Acompanhe na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!