Mulher é encontrada morta com mãos e pés amarrados em represa no interior de São Paulo

Clisia Lima da Silva, de 35 anos, foi encontrada morta em uma represa no interior de São Paulo. O corpo dela estava com as mãos e pés amarrados. A suspeita da polícia é de que ela tenha sido jogada da ponte ainda com vida. O principal suspeito do assassinato é o namorado da vítima, Édson Fernando Sales Cardoso, de 36 anos. Ele foi preso temporariamente depois de reconhecer o corpo da namorada.