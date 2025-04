Mulher é encontrada morta dentro de motel no ABC paulista e ex-namorado é preso em flagrante

Camila, de 38 anos, diariamente levava e buscava os filhos na escola, mas um dia não apareceu para buscá-los. Durante as investigações, ela foi encontrada morta em um motel de Santo André, no ABC paulista. As camareiras ouviram gritos de socorro e chamaram a polícia, que encontrou Jefferson, 37 anos, ex-namorado de Camila, no local. Ele alegou tê-la encontrado morta após sair do banheiro, mas foi preso em flagrante por feminicídio. Os dois, que se conheceram em um grupo de pessoas com deficiência auditiva, tiveram o relacionamento rompido quando ela descobriu que ele era casado, mas a motivação do crime segue sem explicação.



