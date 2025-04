Mulher é encontrada morta dentro de quarto de motel em Santo André (SP); companheiro é preso

O velório de Camila, de 38 anos, aconteceu após seu corpo ser encontrado em um motel de Santo André com diversos ferimentos. O namorado, também deficiente auditivo, alegou que foi tomar banho ao ver que ela estava se ferindo. A polícia investiga a versão dos fatos e busca evidências no local. O casal tinha dois filhos e o relacionamento se complicou ao descobrir que o namorado ainda era casado e não separado, como alegava.



