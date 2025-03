Mulher é linchada até a morte por vizinhos após ser acusada de matar a própria filha de 2 meses

Yara Paulino, de 28 anos, foi linchada até a morte por moradores de seu bairro, no Acre, após ser acusada de matar a própria filha, uma bebê de 2 meses desaparecida. Ossos foram encontrados dentro de um saco de ração e, suspeitando que eles pertenciam à criança, uma facção que atua na região mandou matar Yaha. Horas depois, a polícia descobriu que os ossos eram de um cachorro. A criança continua desaparecida e as investigações seguem em andamento.



