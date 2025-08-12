Mulher é mantida refém por cinco horas pelo ex-marido; ele não aceitava o fim do relacionamento

Uma mulher viveu mais de cinco horas de terror ao ser mantida refém pelo ex-marido, Edvaldo, dentro de casa, em Parelheiros (SP). Armado com uma faca, ele a ameaçou e chegou a atacá-la, enquanto vizinhos e policiais tentavam negociar sua rendição. Segundo a polícia, Edvaldo não aceitava o fim do relacionamento e queria reatar. Diante da recusa em liberar a vítima, o Grupo de Ações Táticas Especiais invadiu o imóvel. Ele partiu para cima de Amanda e foi baleado. Ambos foram socorridos e levados ao hospital, mas Edvaldo não resistiu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!