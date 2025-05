Mulher é morta a facadas por vizinha que tinha caso amoroso com ex-marido dela no interior de SP

Erica foi morta a facadas por Maria, sua ex-vizinha e rival amorosa, após um triângulo amoroso que terminou em tragédia em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, Erica havia reatado o relacionamento com Aparecido, seu ex-marido, que durante a separação teve um breve envolvimento com Maria. Inconformada com o fim do caso, ela passou a perseguir a vítima. No dia do crime, Erica saía de casa para o trabalho quando foi atacada por uma mulher e pela vizinha, que desferiu diversos golpes com uma faca. Erica não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Maria foi presa e confessou o homicídio. A segunda suspeita e o ex-marido da vítima prestaram depoimento e foram liberados.



