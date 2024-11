Mulher é morta a tiros ao chegar para trabalhar em Guarujá, litoral sul de São Paulo

Brenda Bulhões, de 28 anos, havia acabado de estacionar a moto no trabalho em Guarujá, no litoral sul de São Paulo, quando foi surpreendida pelo assassino. Imagens de uma câmera de segurança flagraram toda a ação. O criminoso atirou várias vezes e fugiu. O socorro chegou poucos minutos depois do crime, mas Brenda já estava morta. A suspeita da polícia é que o homem seja o ex-marido da empresária.