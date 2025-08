Mulher é morta a tiros pelo namorado após terminar o relacionamento em São Paulo

Um homem foi preso por matar a namorada a tiros após a vítima terminar o relacionamento. Manoel é comerciante e dono de uma banca no Mercado Municipal de São Paulo. Creusa descobriu que o namorado era ciumento e decidiu terminar a relação. Inconformado, o suspeito atirou na mulher e, depois do crime, ele ficou sentado em um banco na frente da residência, onde confessou o que fez para um vizinho. Manoel ligou para o próprio advogado e para a polícia, e foi preso em flagrante.



