Mulher é morta pelo companheiro com golpes de faca na frente do filho de 10 anos

Andréia de Araújo, de 43 anos, foi morta pelo companheiro com golpes de faca na frente do filho de 10 anos, em Nazaré Paulista (SP). Segundo testemunhas, o relacionamento entre ela e João Batista Araujo, de 47 anos, sempre foi conturbado. A arma usada no crime foi encontrada em uma área de mata, próximo a casa da família. Depois do assassinato, João Batista fugiu.