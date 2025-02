Mulher é morta pelo namorado um dia depois de ter sobrevivido a um ataque do próprio companheiro

Em Votorantim, no interior de São Paulo, Luana foi encontrada morta em casa com um ferimento de faca. A polícia foi acionada após a garota ter parado de responder as mensagens. No dia anterior, Luana relatou que por pouco não foi assassinada pelo companheiro Sebastião. Ele a levou para um matagal a atacou com um capacete. Luana só sobreviveu porque uma testemunha passou pelo local. O assassino foi encontrado escondido em um hotel na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo. O momento da prisão foi registrado pelos policiais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!