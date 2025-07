Mulher é presa apontada como uma das principais fornecedoras de armas e drogas da América Latina

Ana Paraguaya, apontada como uma das principais fornecedoras de armas e drogas da América Latina, foi presa ao chegar em casa, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Ela surpreendida ao descer do carro para abrir o portão. A filha, que presenciou a cena, se desesperou ao ver a mãe sendo algemada. Ana, conhecida por ostentar joias e carros de luxo nas redes sociais, era procurada por envolvimento com as duas maiores facções criminosas do país: o PCC e o Comando Vermelho. Segundo a polícia, ela atuava como fornecedora para ambos os grupos e estava na lista dos criminosos mais procurados da região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!