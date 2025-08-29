Mulher é presa após tentar atacar o ex-marido com arma de fogo em Moema, na zona sul de SP

Uma mulher foi presa em flagrante após tentar atacar o ex-marido, Gilberto, porteiro em Moema, na zona sul de São Paulo. Segundo relatos, eles eram casados há 28 anos, mas se separaram recentemente. Gilberto afirmou que a ex-companheira, Josi, passou a demonstrar comportamento agressivo e, em uma das tentativas, ela comprou uma arma e se escondeu na rua onde ele trabalha, aguardando sua saída. Ao perceber a ação, o porteiro acionou a polícia.



Apesar da prisão em flagrante, Josi foi liberada na audiência de custódia. A decisão gerou indignação por parte de familiares e vizinhos, que temem novos episódios de violência. O caso segue sob investigação.



