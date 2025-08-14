Mulher encontra cachorro perdido e pede ajuda ao Cidade Alerta para achar tutor
O cachorro é macho, está sem chip, sem identificação na coleira e usa um peitoral laranja
Um cachorro foi encontrado por uma telespectadora da RECORD perdido na região da Barra Funda, próximo a casa de shows Villa Country. As informações que recebemos é que ele é um macho, está sem chip, sem identificação na coleira e usa um peitoral laranja. Quem tiver mais informações, pode entrar em contato no nosso telefone.
