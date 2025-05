Mulher, filha e neta de 2 anos são encontradas mortas em apartamento; cachorros também morreram

Três gerações de uma mesma família, uma avó de 66 anos, sua filha, de 42, e a neta, de 2, foram encontradas mortas nesta sexta-feira (9), dentro de um apartamento no bairro Gutierrez, em Belo Horizonte (MG). Os corpos já estavam em decomposição e não apresentavam sinais visíveis de violência. Quatro cães que viviam no imóvel também foram encontrados sem vida. A polícia foi acionada pela síndica do prédio, que estranhou a ausência prolongada das moradoras. As circunstâncias das mortes ainda estão sendo investigadas, mas Daniela, mãe da criança, teria deixado uma carta de despedida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!