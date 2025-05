Mulher fingia ser policial civil para ter prioridade no atendimento em hospital

Uma mulher foi registrada saindo de um hospital com o filho pequeno uniformizada de policial civil. Funcionários dizem que ela sempre chega trajada desta maneira, contando que saiu no meio do trabalho para levar o filho ao médico. Como o menino realiza um acompanhamento, constantemente os dois estão na unidade de saúde. Ela sempre diz que saiu no meio do expediente, pede para adiantar o atendimento. Os funcionários suspeitaram e ligaram para a polícia. A investigação descobriu que a mãe não era policial civil. Ela foi abordada e presa. Com a mulher, foram apreendidos distintivos, uma arma falsa e diversos uniformes. Ela diz que comprou tudo na internet, mas a investigação desconfia que algum oficial pode ter cedido todo o material.



