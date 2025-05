Mulher flagrada agredindo e matando namorada do ex-marido é presa no Rio de Janeiro

Foi presa a mulher flagrada por câmeras de segurança agredindo até a morte a namorada do ex-marido no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os dois estariam tentando reconciliação, mas o Jorge também tinha um relacionamento com a vítima, a Jéssica. Ao ficar sabendo, Andreza planejou o ataque. Jorge, que também aparece nas imagens, levou Andreza de moto até o local do ataque e ficou assistindo o espancamento sem qualquer reação. Ele está foragido. A polícia acredita que ele possa ter participado do planejamento do crime junto com Andreza.



