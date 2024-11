Mulher grávida perde bebê durante parto e alega que médica com unha de gel foi a culpada

Uma maternidade está sendo investigada após uma mulher perder o bebê durante o parto e afirmar que a filha morreu depois que uma unha de gel da médica perfurou o pescoço da criança em Salvador, na Bahia. Liliane estava com 31 semanas de gestação quando entrou em trabalho de parto. Ela relatou que sofreu diversas violências durante o período em que esteve no hospital, incluindo a acusação de que a obstetra a obrigou a fazer o parto normal, mesmo com indicação para cesárea.